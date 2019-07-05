Происшествия

Сотрудниками рыбоохраны по Псковской области выявлено 10 незаконных орудий лова

В Псковской области сотрудниками рыбоохраны выявлено 3 административных правонарушения в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 17 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 27 тыс. рублей, изъято 15 кг водных биоресурсов и 10 незаконных орудий лова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Всего же госинспекторами рыбоохраны выявлено 91 административное правонарушение, сумма штрафов на нарушения правил рыболовства составила 686 800 рублей.