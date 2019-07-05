Происшествия

29-летний великолучанин обокрал дом знакомого на 70 тыс. рублей

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлены лица, подозреваемые в кражах имущества граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках в период с марта по апрель текущего года из подвала частного дома по улице Каштановой свободным доступом были похищены электродвигатель, два колеса от мотоблока, газовый баллон, несколько труб и другое имущество. Причиненный ущерб составил более 70 тысяч рублей.

Выяснилось, что владелец дома уехал по делам, а присматривать за хозяйством попросил своего знакомого - ранее судимого жителя Великолукского района, 1990 года рождения. Он и подозревается в данной краже. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках в период с марта по июль из квартиры дома по проспекту Ленина свободным доступом из шкатулки, принадлежащей пожилой женщине, было похищено золотое кольцо. В этом противоправном деянии подозревается безработный, судимый великолучанин, 1970 года рождения, который снимал комнату у потерпевшей. Он дал признательные показания. Проводится проверка.

А с 14 по 15 апреля текущего года в общежитии по улице Северной в городе на Ловати в гостях побывала 50-летняя гражданка. И у нее здесь был похищен мобильный телефон. Ущерб составил около 16 тысяч рублей. Сотрудники полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в краже. Им оказался молодой человек, 2000 года рождения, проживающий в этом же общежитии. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.