Происшествия

Ввоз 2,5 тонн корма для животных запрещен в Псковской области

При проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Долосцы должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запрещен ввоз 2,5 тонн корма для животных в ассортименте.

Груз направлялся из Республики Беларусь в адрес фирмы, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения контроля в отношении партии корма для животных специалисты ведомства выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность перемещаемого товара, что нарушает ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.