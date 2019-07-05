Происшествия

Должница-мать из Середки проведет шесть месяцев в колонии-поселении

Вступил в законную силу приговор в отношении гражданки, проживающей в поселке Середка Псковского района, признанной виновной в уклонении от уплаты алиментов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной

службы судебных приставов по Псковской области.

Районным судом Псковского района она была признана виновной в неуплате средств на содержание детей, ей был вынесен приговор в виде реального срока лишения свободы.

Десять лет назад Псковским районным судом гражданка была лишена родительских прав в отношении двоих своих детей. Суд обязал нерадивую мать выплачивать алименты на содержание детей в размере одной трети всех видов дохода ежемесячно. Однако она не вносила денежные средства, мер к выплате алиментных платежей не принимала, в воспитании своих детей не участвовала.

В 2008 году за неуплату алиментов была осуждена и приговорена к 6 месяцам исправительных работ. В 2010 году новый срок - 9 месяцев исправительных работ. Данные сроки наказания гражданкой были отработаны.

Тем не менее, женщина не изменила прежний образ жизни, хотя предупреждалась об уголовной ответственности, и в 2017 году была уже привлечена и к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

В 2019 году суд вновь признал гражданку виновной в неуплате средств, но уже с новым приговором, а именно в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.