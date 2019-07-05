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Уголовный срок получил невельчанин за неуплату алиментов

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговором Невельского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).

В суде установлено, что судебным приказом мирового судьи с мужчины в пользу матери его 7-летнего сына взысканы алименты на содержание последнего в размере 1/4 всех видов заработка ежемесячно до совершеннолетия ребенка.

В апреле 2019 года постановлением мирового судьи он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, мужчина должных выводов не сделал, являясь трудоспособным, без уважительных причин к выплате алиментов не приступил.

В результате неуплаты алиментов образовалась задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере более 30 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 5 месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.