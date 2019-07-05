Происшествия

Росгвардейцы в Пскове задержали наркомана, находившегося в розыске

8 июля около 17 часов находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии области получил сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.



Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 31-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания и попытался скрыться.

При установлении его личности выяснилось, что мужчина уклоняется от обязательного лечения от наркомании и находится в розыске.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.