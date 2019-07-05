Происшествия

В бежаницкой деревне горело бесхозное строение

За прошедшие сутки в Псковской области произошло 2 пожара. В 19.48 8 июля поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении на улице М. Кузьмина в Великих Луках. В здании размером 6 на 8 метров горел мусор на площади 5 кв м. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 21.08 8 июля поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Малахово в Бежаницком районе. В результате пожара сгорело бесхозное строение. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.