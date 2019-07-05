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В Пскове возбуждено уголовное дело из-за нарушений при оплате работ по муниципальным контрактам

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при приемке и оплате работ по муниципальным контрактам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 4 сентября 2018 года по результатам электронного аукциона управлением по градостроительной деятельности в лице его начальника с ООО «РИК» заключен муниципальный контракт на выполнение работ «Реализация документов по территориальному планированию, планировке территории».

3 декабря 2018 года начальником управления и генеральным директором ООО «РИК» подписан акт сдачи-приемки работ, согласно которому заказчик принял результаты работ, общая стоимость которых составила свыше 600 тыс. рублей. Произведена оплата выполненных работ.

Вместе с тем, на момент подписания акта сдачи-приемки фактически работы в полном объеме выполнены не были. Аналогичные нарушения допущены при приемке и оплате работ еще по 5 муниципальным контрактам.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы следствия, возбуждено уголовное дело по статье служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.