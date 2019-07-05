Происшествия

Псковские спасатели очищают дома от деревянных конструкций в пострадавшей от паводка Иркутской области

В Иркутской области группа спасателей аварийно-спасательной службы Псковской области продолжает ликвидировать последствия паводка. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в Тулуне псковские спасатели, направленные в Иркутскую область по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, очищают территории частных домов от деревянных конструкций и непригодной к эксплуатации мебели, а также оказывают адресную помощь населению.

Напомним, Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной Княгини Ольги»ведет сбор средств для пострадавших.

С 25 июня в Иркутской области - сильнейшее за последние 180 лет наводнение. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысяч жилых домов. На сегодняшний день остаются подтопленными 2 населенных пункта: город Тулун и рабочий поселок Октябрьский Чунского района. Стихией повреждены около 200 домов в частном секторе, в указанных районах более 600 человек остались без жилья.

По последним данным МЧС, от паводка в Иркутской области пострадали около 2 тысяч человек, более 300 человек были госпитализированы, 23 человека погибло.