Происшествия

Мужчина обокрал два магазина в Великих Луках

Молодой великолучанин обокрал два магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, 6 июля в 16.15 неизвестный в торговом центре проник в павильон и с применением насилия похитил из кассы выручку в сумме 9000 рублей. О грабеже в полицию сообщила гражданка 1967 года рождения.

В преступлении подозревается местный житель 1986 года рождения. Установлено, что он же в этот же день ограбил еще один магазин на улице Гоголя. Из мясного отдела злоумышленник похитил 23 850 рублей.

По данным возбуждены уголовные дела.