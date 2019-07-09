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Главу Новоржевского района оштрафовали за превышение должностных полномочий

Бежаницкий районный суд наложил штраф на главу Новоржевского района Михаила Пашкова за превышение должностных полномочий. Как Псковской Ленте Новостей сообщила помощник судьи Сергея Филиппова, приговор вынесен 8 июля.

«Наложен штраф. Однако, возможно, приговор обжалуют. После вступления приговора в силу информация будет опубликована на сайте суда», - отметила помощник судьи.

Напомним, ранее судьи Новоржевского районного суда взяли самоотвод, считая, что не могут рассмотреть дело Михаила Пашкова объективно. Первое заседание в Бежаницах должно было состояться 10 апреля, однако, оно было отложено в связи «с неявкой потерпевшего».

Источник: pskov.ru

Как сообщалось ранее, следователи возбудили уголовное дело в отношении Пашкова, который превысил свои должностные полномочия, пытаясь перевести активы муниципального предприятия-банкрота на счета другой организации. Прокурором Новоржевского района было утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу. Органами предварительного расследования глава района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».