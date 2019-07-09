Происшествия

Пскович будет наказан за снятие денег с карты, забытой в банкомате

В Пскове горожанин подозревается в мошенничестве с использованием электронных средств платежа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре 43-летний горожанин в одном из банкоматов 20 июня снимал деньги и при этом забыл здесь свою банковскую карту. Этим воспользовался стоявший за ним в очереди гражданин. С похищенной карты он снял для своих нужд более трех тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в отдел полиции №2 УМВД России по городу Пскову.

Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний пскович. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.