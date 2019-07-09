Происшествия

29-летний житель Бежаниц выбил дверь в чужой квартире и похитил стиральную и швейную машины

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж в ряде районов региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в поселке Дедовичи 9 июля из квартиры дома по улице Энергетиков путем выбивания входной двери похищены стиральная и швейная машины. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния. Это - 29-летний безработный, ранее судимый житель поселка Бежаницы. Похищенная бытовая техника изъята. Возбуждено уголовное дело.

В Новосокольниках 29 июня в доме по улице Кирова у 27-летнего гражданина была совершена кража смартфона. В этой краже подозревается ранее судимый местный житель, 1991 года рождения. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело.

В деревне Балахи Опочецкого района в период с июня по июль текущего года из дома по улице Третьей Советской путем срыва навесных замков двери совершена кража DVD-плеера, продуктов и другого имущества. В этой краже подозревается учащийся, 2001 года рождения, проживающий в городе Опочке. Он дал признательные показания. Ведется следствие.

В деревне Павлово Островского района с 20 по 21 июня из принадлежащего пенсионеру гаража по улице М.Егорова путем срыва навесного замка похищены электродрель, компрессор, набор гаечных ключей и другое. Причиненный ущерб превысил 7 тысяч рублей. Полицией установлены подозреваемые в краже – двое 23-летних безработных жителей города Печоры. Они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

А в деревне Торошино Псковского района с 1 по 2 июля из дома по улице Заречной путем взлома замка двери совершена кража трех сотовых телефонов и цифровой телевизионной приставки. Ущерб составил около 11 тысяч рублей. В этой краже подозревается безработный, судимый житель Псковского района, 1977 года рождения. Похищенное обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело.