Происшествия

Великолучанин погасил долг в 166 тыс. рублей, чтобы продать автомобиль

Житель Великолукского района был вынужден оплатить задолженность в 166 тысяч рублей, чтобы снять запрет на регистрационные действия в отношении своего транспортного средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Вынесение запрета на проведение регистрационных действий с автотранспортным средством – одна из мер со стороны судебного пристава, побуждающая к оплате долга. И на многих должников именно данная мера становится наиболее действенной.

Так, в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов в июне этого года было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя за задолженность перед кредитной организацией в 166 тысяч рублей, которую он своевременно не погасил.

При попытке продать автомобиль должник узнал о наложенном судебными приставами запрете на регистрационные действия в отношении своего автотранспортного средства.

В связи с наложенным запретом, должник обратился в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов с готовностью полностью оплатить имеющуюся у него задолженность. Необходимо было срочно продать свою машину. В тот же день судебному приставу-исполнителю, он предоставил квитанцию об оплате 166 тысяч рублей в полном объеме.

Погашение задолженностей в полном объеме позволило судебному приставу-исполнителю вынести постановление об отмене запрета на проведение регистрационных действий с транспортным средством должника. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.