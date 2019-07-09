Происшествия

В Пскове на пенсионерку напал грабитель

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову по «горячим следам» задержали гражданина, подозреваемого в грабеже. По версии следствия, в областном центре 9 июля около 14 часов у дома по улице Заводской к 68-летней пенсионерке сзади подбежал незнакомец, вырвал у нее сумку, в которой находились деньги, документы, мобильный телефон и зонтик, после чего скрылся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевшая попросила у прохожей телефон и сразу же позвонила в полицию. Оперативники из отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову отреагировали незамедлительно. Они провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия с применением служебно-розыскной собаки. И в кратчайшие сроки им удалось задержать подозреваемого. Это - 36-летний безработный, ранее неоднократно судимый пскович. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.