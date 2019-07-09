Происшествия

Грозовой разряд стал причиной пожара в городе Невеле

В 19.07 10 июля поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Краснофлотской в городе Невеле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате в комнате огнем повреждена стена на площади 2 кв. метра, помещение закопчено. Причиной пожара стал грозовой разряд.

В 18.59 10 июля сгорело бесхозное строение на улице Северной в деревне Воронцово Островского района. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 19.38 10 июля поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на улице Новая в поселке Локня. В результате пожара комнате огнем поврежден потолок на площади 1 кв. метр, на балконе - стена на площади 3 кв. метра. Предварительно, возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации обогревателя.

11 июля в 01.30 сгорел жилой дом в деревне Барканы Невельского района. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе.