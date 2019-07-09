Происшествия

Заступившийся за больную мать невельчанин отправится в колонию на три года

40-летний мужчина приговором Невельского районного суда признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в суде установлено, что 18 апреля в одном из домов в деревне Завруи Невельского района мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за того, что потерпевший приставал к его больной матери, нанес последнему один удар в область живота кухонным ножом.

Причиненные потерпевшему телесные повреждения в виде проникающего ножевого ранения брюшной стенки с повреждением тонкого кишечника расценивается как тяжкий и опасный для жизни человека вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.