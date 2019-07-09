Происшествия

40 человек погибли в результате пожаров в Псковской области за первое полугодие 2019 года

За 6 месяцев 2019 года на территории Псковской области зарегистрировано 4796 пожаров, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 46 млн. 858 тыс. рублей. На пожарах погибло 40 человек, из них один ребенок, травмы получили 37 человек. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров явились:

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 145 случаев,

неосторожное обращение с огнем – 4391 случай,

поджоги – 59 случаев,

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 158 случаев,

на транспорте – 22 случая,

прочие причины – 21 случай.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 1511 пожаров, которым причинен прямой материальный ущерб в размере 23 млн. 377 тыс. рублей, погибло 10 человек. В сельской местности за текущий период зарегистрировано 3285 пожаров, материальный ущерб от которых составил 23 млн. 481 тыс. рублей. На пожарах погибло 30 человек, из них один человек в нетрезвом виде.

За 6 месяцев текущего года в жилом секторе зарегистрировано 1059 пожаров с прямым материальным ущербом 35 млн. 639 тыс. рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 40 человек или 100% от общего числа погибших. Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 713 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 148 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 132 случая, поджоги – 45 случаев.

Из числа погибших людей 22 человека пенсионного возраста, 13 человек - лица без определенного рода деятельности, рабочие – 4 человека, дети – 1.