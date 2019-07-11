Происшествия

Полицейские ищут свидетелей ДТП в деревне Голубово Псковского района

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району ищет свидетелей ДТП, произошедшего в деревне Голубово, у дома № 1-B в Хвойном проезде. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этом ДТП пострадало двое пассажиров.

Напомним, в Псковском районе 9 мая 2019 года около 11 часов гражданин,1981 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ-21101» государственный регистрационный знак «О087МУ/60». В деревне Голубово у дома №1В в Хвойном проезде он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира – мужчина, 1941 года рождения, и женщина, 1940 года рождения. Они были госпитализированы.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться в органы предварительного следствия и позвонить по телефонам: 8(8112) 593-327, 676-872, 8-953-234-46-17. Или обратиться по адресу: деревня Уграда, дом №19, кабинет №26.