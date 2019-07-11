Происшествия

В Пскове пресечена незаконная выдача потребительских кредитов

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения федерального законодательства в области предоставления потребительских кредитов (займов).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Финанс-Гарант», не являясь кредитной организацией, незаконно осуществляло деятельность по выдаче потребительских кредитов (займов), погашение которых производилось с использованием средств семейного (материнского) капитала.

В этой связи заместителем прокурора города в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), которое направлено для рассмотрения в мировой суд.

По результатам рассмотрения постановления прокурора должностное лицо организации привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.