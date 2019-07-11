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Восемь выходцев из Юго-Восточной Азии пытались незаконно пересечь границу в Псковской области

12.07.2019 12:44|ПсковКомментариев: 0

В рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон - 2019» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в тесном взаимодействии с представителями Государственной пограничной охраны МВД Латвийской Республики пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Лямоны Красногородского района, в нескольких сотнях метров от государственной границы, пограничники задержали восемь выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии, двигающихся по лесу в сторону сопредельного государства в сопровождении двух местных жителей, выступивших в качестве проводников.

В настоящее время правонарушители задержаны, проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Пограничное управление напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной российским законодательством за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Максимальная санкция ст. 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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