Происшествия

Почти 10 тонн итальянских деликатесов не прошли проверку на границе в Псковской области

В Пыталовском районе Псковской области должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской таможни при проведении контрольно-надзорных мероприятий в МАПП Убылинка запрещен ввоз 9,9 тонн сыра, готовых мясных продуктов в ассортименте и рыбных консервов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, продукция следовала из Ломбардии, административной области Италии, в Республику Казахстан.

В ходе проведения ветеринарного контроля должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора выявлено отсутствие на упаковке информации о дате выработки рыбных консервов – анчоусов, отсутствие разрешения Уполномоченного органа Республики Казахстан на ввоз ветчины производства двух итальянских предприятий. Кроме того, в одном из сертификатов установлено отсутствие в пункте 4 подписи и печати учреждения государственной ветеринарной службы Италии, а в другом - внесение изменений, не предусмотренных формой согласованного ветеринарного сертификата, что не соответствует образцу такого сертификата на экспортируемые из ЕС в Республику Казахстан мясные консервы, колбасные и другие виды готовых мясных изделий.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Вся продукция возвращена на сопредельную территорию.