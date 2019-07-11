Происшествия

В Порховском районе будут судить хулигана, без повода ударившего прохожего

Прокурор Порховского района утвердил обвинительный акт в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное из хулиганских побуждений).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе следствия установлено, что 1 января текущего года, около 5 часов утра, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у здания МБУК «Порховский социально-культурный комплекс», подошел к потерпевшему и, пренебрегая нравственными нормами, из хулиганских побуждений нанес ему без видимого повода и оснований удар кулаком по лицу.

В результате удара у потерпевшего образовались телесные повреждения, которые по признаку их кратковременности являются легким вредом здоровью.

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 23 Порховского района Псковской области для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 115 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет