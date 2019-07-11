Происшествия

Цифровые приставки украл безработный из дома в Гдове

Сотрудниками полиции раскрыты ранее совершенные преступления в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Гдове днем 9 июля из дома по улице Кингисеппской путем повреждения входной двери похищены две цифровые телевизионные приставки. По подозрению в совершении данного противоправного деяния задержан 37-летний безработный, судимый житель Гдова. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное изъято.

В Порхове в период с мая по июль текущего года из помещения организации на улице Урицкого путем повреждения навесного замка похищена раздаточная коробка от автомобиля. В этой краже подозревается не работающий житель Порховского района, 1973 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

А в деревне Лужки Себежского района 30 июня у гаража с двигателя погрузчика свободным доступом совершена кража запасных частей. Причиненный ущерб устанавливается. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый. Это - 45-летний безработный, судимый местный житель. Похищенное изъято. Проводится расследование.