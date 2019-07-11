Происшествия

В плюсском банке изъята фальшивая банкнота

В поселке Плюсса выявлена денежная купюра с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в местном финансовом учреждении 5 июля была обнаружена банкнота достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. По имеющимся сведениям, поступила она от 30-летнего жителя Плюсского района. По данному факту проводится проверка.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.