Происшествия

В Пыталовском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за оскорбление сотрудников ГИБДД

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговором мирового судьи он признан виновным в совершении преступления - публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

В суде установлено, что 16 марта 2019 года автомобиль под управлением мужчины был остановлен двумя сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Пыталовскому району на улице Советская в Пыталово, при этом у водителя были констатированы признаки опьянения.

В связи с этим водитель был отстранен от управления транспортным средством и ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Не желая выполнять законные требования сотрудника полиции, осознавая, что оба сотрудника находятся при исполнении своих должностных обязанностей, злоумышленник публично оскорбил их, высказав нецензурные, явно противоречащие общепринятым нормам поведения, оскорбительные, грубо унижающие человеческое достоинство слова.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15 процентов из заработка в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.