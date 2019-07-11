Происшествия

Гараж сгорел в Острове-2

В 09.30 13 июля поступило сообщение о возгорании автомобиля в деревне Рыжаково в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел автомобиль ВАЗ-2131 2010 года выпуска. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в салоне.

В 16.15 14 июля сгорели дачный дом и два сарая в деревне Рогозина Гора в Печорском районе. Предварительно, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в дом.

Также из-за короткого замыкания электропроводки в 19.46 14 июля в деревне Полибино Великолукского района жилой дом выгорел изнутри по всей площади. От огня спасены баня и хозяйственная постройка.

В 04.10 15 июля в Острове-2 в гаражном кооперативе гараж выгорел изнутри по всей площади. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в гараже.

В 04.31 15 июля поступило сообщение о возгорании бани на улице Михайлова в поселке Пушкинские Горы. В бане выгорели парная и помывочная. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.