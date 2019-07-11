Происшествия

Полиция раскрыла три кражи велосипедов в Пскове

Сотрудниками УМВД России по городу Пскову раскрыты три кражи двухколесных транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре 21 июня из подъезда дома по улице Шестака был похищен велосипед. С технического этажа дома по улице Генерала Маргелова 5 июля похитили подростковый велосипед. И в тот же день с шестого этажа дома по улице Народной была совершена еще одна кража двухколесного транспортного средства. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову. установлена личность гражданина, подозреваемого в совершении данных противоправных деяний. Это неработающий, ранее судимый пскович, 1985 года рождения. Проводится расследование.