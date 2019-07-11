Происшествия

Мошенник убедил псковскую пенсионерку перевести ему 93 тысячи рублей

Полиция возбудила уголовное дело по факту того, что мошенник завладел 93 тысячами рублей псковской пенсионерки 1956 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 11 июля пенсионерке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. «Сотрудник» сообщил, что с банковской карты женщины злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги. И в этой связи посоветовал перевести деньги с карты на другой счет. Пенсионерка последовала рекомендациям незнакомца. В итоге она перечислила 93 тысячи рублей на указанный номер.

А когда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников - обратилась за содействием в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. По имеющимся сведениям, номер одного из телефонов, которым пользовались нечистые на руку лица, зарегистрирован в Республике Башкортостан.