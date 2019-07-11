Происшествия

Пьяных водителей привлекли к уголовной ответственности в Великих Луках и Палкинском районе

В ходе проведенных полицией мероприятий в Великих Луках и поселке Палкино установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Так, в Великих Луках 10 июля около 22.00 у дома по улице Зверева полицейские остановили автомобиль «Опель», которым управлял нетрезвый житель Великолукского района, 1987 года рождения.

А в Палкино 13 июля в вечернее время по улице Островской на автомашине «ВАЗ-2107» ехал 46-летний местный житель. Выяснилось, что он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации, пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.