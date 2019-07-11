Происшествия

Стала известна причина попытки мотоциклиста скрыться от великолукских полицейских

Стала известна причина, по которой 25-летний водитель мотоцикла «Альфа 15» попытался скрыться от великолукских сотрудников ГИБДД. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, днем 14 июля в ходе проверки транспорта на Октябрьском проспекте - около «Смоленского рынка» - дорожные полицейские остановили этот мотоцикл.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Управляющий транспортом великолучанин решил оставить мотоцикл и скрыться. Когда силовики задержали мужчину, выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован в порядке, предусмотренном законом. Также водитель не имел страхового полиса на свой транспорт.

В ведомстве добавили, что по данному факту оформлено 2 протокола за совершение административного правонарушения, и нарушителю уже грозит штраф. Кроме того, в отношении водителя проводится проверка.