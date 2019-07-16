Происшествия

Административный арест на 10 суток побудил отца-алиментщика оплатить долги

На исполнении у судебного пристава ОСП Опочецкого и Красногородского районов находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по алиментам в пользу своего несовершеннолетнего ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Мужчина не оплачивал алиментные платежи, финансово ребенку не помогал, не участвовал в воспитании и накопил задолженность по алиментам около 400 тысяч рублей.

В отношении отца-должника судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации, а также наложены аресты на банковские карты. Кроме того, выносилось постановление о розыске должника и несколько раз он доставлялся к судебному приставу-исполнителю принудительным приводом.

Также за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка в отношении должника судебным приставом-исполнителем был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил отцу-алиментщику 10 суток административного ареста.

Вскоре на прием в отдел судебных приставов обратилась взыскательница, бывшая жена гражданина. У судебного пристава-исполнителя на приеме она написала заявление об отзыве исполнительного листа и пояснила, что после привлечения должника к административной ответственности, он стал регулярно оплачивать алименты, общаться с ребенком и покупать ему личные вещи.