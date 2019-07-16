Происшествия

Мужчина получил множественные ожоги при пожаре на пилораме в Пскове

15 июля в Пскове произошел пожар с пострадавшими. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, в 19.49 поступило сообщение о возгорании в пилораме на улице Куприна.

В здании пилорамы произошло возгорание емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате пожара пиломатериалы оказались повреждены. Также пострадал мужчина 1993 года рождения. Он получил ожоги 1-й и 2-й степени лица, рук и шеи. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при работе с электроинструментом.

В 22.26 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Порхове на проспекте Ленина. В результате пожара огнем повреждены и закопчены две комнаты, выгорела веранда. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки на веранде.