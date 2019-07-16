Происшествия

Согласившиеся на снятие порчи жители Псковской области лишились денег и драгоценностей

Мошенницы предлагали жителям Псковской области снять порчу, после чего одна из согласившихся - пенсионерка - лишилась денег, а другая - драгоценностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: pixabay.com

Так, по версии следствия, в Великих Луках утром 15 июля, на улице Автомобильной, в квартиру к горожанке 1941 года рождения зашла неизвестная гражданка. Незнакомка заявила, что видит на пенсионерке порчу и готова ее снять. Незнакомка сказала, что для успешного осуществления всей процедуры потребуются деньги - хозяйка передала более 19 тысяч рублей. Когда потерпевшая поняла, что имеет дело с мошенницей, - обратилась за помощью в ОМВД России по Великим Лукам. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

По имеющимся данным, злоумышленнице на вид 35 - 40 лет, рост 155 - 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие черные, кожа смуглая, один из зубов золотой. Была одета: футболка розового цвета, черные спортивные брюки, красные балетки. На шее - две золотые цепочки с крестиком и кулоном в виде сердечка.

В ведомстве добавили, что сообщить информацию об этой гражданке можно в Великих Луках по следующим телефонам: 8 (811-53) 5-27-94, 8 (911) 387-07-44 или 02.

Кроме того, в управлении сообщили, что подобный случай произошел 12 июля, в Псковском районе. Так, в одной из деревень в доме, где проживает 18-летняя учащаяся псковского колледжа, зашла неизвестная женщина. Незнакомка попросила сначала поесть и попить, а потом предложила снять с девушки порчу. В итоге - завладела золотыми изделиями: двумя кольцами, цепочкой с кулоном, нательным крестиком и деньгами. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

В ведомстве подчеркнули, что полиция настоятельно рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными и не идти на поводу у незнакомцев, которые могут представляться магами или целителями. Помимо этого, в управлении отметили, что жителям Псковской области ни в коем случае не стоит приглашать случайных знакомых к себе домой и при этом показывать деньги или ценности.