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Прокуратура выявила нарушения в оплате труда сотрудников ООО «Пустошкинский хлебокомбинат»

Прокуратурой Пустошкинского района по коллективному обращению работников ООО «Пустошкинский хлебокомбинат» проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения законодательства об оплате труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В соответствии со ст. 140 Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.

В соответствии с требованиями статьи 136 Трудового Кодекса Российской Федерации заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором.

В ходе проверки установлено, что в нарушение вышеуказанных положений законодательства работникам ООО «Пустошкинский хлебокомбинат» при увольнении и при продолжении трудовой функции заработная плата не выплачена за июнь 2019 года.

В связи с чем, прокуратурой района направлено 16 заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании с работодателя начисленной, но не выплаченной заработной платы.