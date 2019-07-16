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Глава Алольской волости оштрафован за нарушение закона о защите прав юрлиц и ИП

Глава сельского поселения «Алольская волость» привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.

В ходе проверки установлено, что в нарушение положений п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 8-ФЗ, ч. 2 ст. 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ администрацией сельского поселения «Алольская волость» перечни муниципальных правовых актов на официальном сайте в сети интернет (alolvolost.ru) не размещены, несмотря на осуществление муниципального дорожного контроля и контроля за соблюдением правил благоустройства, регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений в сети «Интернет» не осуществлено.

С учетом изложенного, прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 14 Пустошкинского района глава поселения признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.