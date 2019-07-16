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Штраф 20 тыс. рублей заплатит псковский военнослужащий за избиение сослуживца

В Пскове за нарушение уставных правил взаимоотношений военнослужащему назначен судебный штраф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВСО по Псковскому гарнизону.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, военнослужащему войсковой части 44440. Рядовой признан виновным в совершении преступления - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью.

Предварительным следствием установлено, что 14 января 2018 года в 18 часов 40 минут рядовой, находясь около здания штаба войсковой части 44440, дислоцированной в Острове Псковской области, желая унизить честь и достоинство сослуживца, нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, нанес ему удар кулаком в область лица, в результате которого, последний получил повреждения в виде открытого перелома нижней челюсти, расценивающийся как вред здоровью средней тяжести.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.