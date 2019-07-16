В Пскове за самовольное оставление части осужден военнослужащий

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему по контракту войсковой части 29760. Младший сержант признан виновным в совершении преступления - неявка в срок без уважительных причин военнослужащего по контракту на службу свыше одного месяца.
Предварительным следствием и судом установлено, что военнослужащий, желая временно уклониться от прохождения военной службы, к установленному служебным регламентом времени - 8 часам 30 минутам 26 января 2018 года в войсковую часть 29760, дислоцированную в Луге Ленинградской области без уважительных причин не прибыл, стал проводить время по своему усмотрению. 17 марта 2018 года он добровольно явился в военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону, где заявил о себе как о военнослужащем, самовольно находящемся вне части.
Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно с испытательным сроком в один год.