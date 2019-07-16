Происшествия

Музыкальный центр похитили из квартиры в Невеле

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове 13 июля в кафе по улице Пароменской у 25-летнего молодого человека из кармана пиджака был похищен мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 25 тысяч рублей. По подозрению в совершении этой кражи полицией задержан ранее судимый горожанин,1981 года рождения. В ходе обыска похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В поселке Дедовичи 14 июля днем в квартире дома по улице Комбрига Васильева у 37-летнего мужчины из кармана спортивной куртки свободным доступом была совершена кража смартфона. В этом противоправном деянии подозревается безработная местная жительница, 1984 года рождения. Похищенное изъято. Ведется следствие.

А в Невеле в полицию обратилась 42-летняя гражданка, которая сообщила, что в период с 11 по 12 июля из квартиры дома по улице Пушкина похищен музыкальный центр. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Невельский», установлен подозреваемый в совершении данной кражи. Это – не работающий, судимый житель Невельского района, 1988 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество обнаружено и изъято.