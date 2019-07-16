Происшествия

Путешествие собаки в Стокгольм закончилось на границе в Печорском районе

На российско-эстонском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте «Шумилкино» специалистами Управления Россельхознадзора запрещен вывоз с территории РФ собаки, перевозившейся в Стокгольм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

При проведении ветеринарного контроля должностные лица ведомства установили отсутствие разрешения Россельхознадзора на коммерческий вывоз животного, в связи со сменой владельца, что является нарушением административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации.

Вывоз животного с таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.