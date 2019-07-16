Происшествия

150 тысяч рублей лишилась псковская пенсионерка после визита «целительницы»

В Пскове пенсионерка поддалась на уловки мошенницы и лишилась крупной денежной суммы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре днем 15 июля на улице Труда к горожанке, 1942 года рождения, подошла неизвестная гражданка. Она предложила пожилой женщине снять порчу. Псковичка пригласила «целительницу» к себе домой и достала деньги, которые потребовались, якобы, для данной процедуры. Гостья провела некие манипуляции с платком и удалилась. А хозяйка после ее визита лишилась 150 тысяч рублей. Родственники потерпевшей обратились за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Напомним, что такого рода случай на территории области за последние дни далеко не первый. Мошеннические проявления отмечены, в частности, в Великих Луках и Псковском районе. В связи с этим полиция предостерегает жителей региона от подобных встреч с незнакомцами, что чревато серьезными последствиями. При появлении «специалистов» по снятию порчи и иных нечистых на руку лиц необходимо сразу же информировать органы внутренних дел.