Происшествия

В Пскове оштрафован военнослужащий за использование подложного диплома

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для признания виновным в использовании заведомо подложного документа военнослужащего войсковой части 74268, сообщили Псковской Ленте Новостей в ВСО по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что старший прапорщик войсковой части 74268, в один из дней первого квартала 2007 года, находясь в войсковой части 74268 дислоцированной по адресу: город Псков, улица Генерала Маргелова дом 1/20, совершил использование заведомо подложного документа, а именно – достоверно зная, что не имеет права проходить военную службу на должности, отнесенной штатным расписанием к воинскому званию «старший прапорщик», так как не имеет среднего профессионального или высшего образования, предоставил командованию войсковой части 74268 заведомо подложный диплом Московского автомобильно-дорожного колледжа им. А.А. Николаева от 28 апреля 1999 года о наличии среднего профессионального образования.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал Савченко виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.