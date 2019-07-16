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Происшествия

В Пскове за самовольное оставление части на год условно осужден военнослужащий

17.07.2019 16:41|ПсковКомментариев: 0

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему по контракту войсковой части 38643. Ефрейтору признан виновным в неявке в срок без уважительных причин военнослужащего по контракту на службу свыше одного месяца.

Предварительным следствием и судом установлено, что военнослужащий желая временно уклониться от прохождения военной службы, к установленному служебным регламентом времени - 8 часам 30 минутам 24 сентября 2018 года в войсковую часть 38643, дислоцированную в поселке Спутник Печенгского района Мурманской области без уважительных причин не прибыл, стал проживать у своих родителей в деревне Боровня Гдовского района Псковской области, где проводил время по своему усмотрению. 20 ноября 2018 года он был задержан сотрудниками полиции ОМВД России по Гдовскому району Псковской области.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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