Происшествия

Квартира горела на Народной в Пскове из-за поджога

В Великих Луках горел ларек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 06.30 17 июля поступило сообщение о возгорании в ларьке в Великих Луках на улице Малышева. В помещении огнем повреждена стена. Предположительная причина - поджог.

В 11.50 17 июля поступило сообщение о возгорании в квартире в Пскове на улице Народной, 19. В двухкомнатной квартире сгорело уплотнение в притворе входной двери, обуглен порог. Причина пожара - поджог.

В 15.00 17 июля произошел пожар в бане в Псковском районе в деревне Уграда на улице Псковской. В бане сгорела кровля, выгорела раздевалка. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяйки.

В 18:06 17 июля сгорел сарай в Палкино на улице Рабочей. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасено 7 хозпостроек.