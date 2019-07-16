Происшествия

До 20 лет грозит великолучанину за контрабанду почти 100 кг наркотиков

Прокурором Псковской области утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении жителя города Великие Луки 1974 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, житель Великих Лук обвиняется в пособничестве в покушении на контрабандный ввоз на территорию России наркотических средств в особо крупном размере с целью их последующего сбыта.

Предварительным расследованием установлено, что в мае 2018 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, содействовал в попытке незаконного перемещения через государственную границу России с Латвийской Республики наркотического средства гашиш общей массой почти 100 кг, скрытого в тайнике легкового автомобиля.

В результате профессиональных действий сотрудников регионального пограничного управления наркотическое средство обнаружено и изъято.

Обвиняемым с прокуратурой области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он изобличил соучастников и дал показания о схеме преступной деятельности.

Санкция наиболее строго наказания по данным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.