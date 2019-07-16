Происшествия

В Бежаницком районе местный житель осужден за угрозу убийством

Прокуратурой Бежаницкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что в марте 2019 года между мужчиной и хорошо знакомым ему потерпевшим во время нахождения в квартире их общей знакомой после совместного распития спиртных напитков произошла ссора.

В ходе ссоры злоумышленник, схватив со стола вилку, стал замахиваться ею на стоящего рядом потерпевшего, словесно выражая намерение совершить убийство.

Фактический характер действий мужчины, его агрессивность и физическое превосходство явились основаниями для потерпевшего считать данную угрозу убийством реальной.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с применением положений УК РФ об условном осуждении.

Приговор суда не вступил в законную силу.