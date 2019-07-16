Происшествия

Более 200 старинных предметов пытался перевезти через Убылинку россиянин

Гражданин Российской Федерации, въезжая в Российскую Федерацию через МАПП Убылинка на российско-латвийской границе, не задекларировал в установленном законом порядке 229 старинных предметов, общим весом 54 килограмма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

По заключению эксперта, часть незадекларированных предметов является культурными ценностями и подпадает под действие закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Среди них: набор чайных ложек; вилки для лимона в классическом стиле; набор столовых приборов; фруктовница для сервировки стола; шкатулка для украшений; соусник в стиле ампир; соусник в английском стиле; подставки для столовых приборов; щипцы для духов в стиле «Ар-Деко»; поднос для сервировки стола; икона «Воскресение Христово»; подсвечник; кофейник; молочник.

Рыночная стоимость предметов, отнесенных к категории культурных ценностей, составила свыше 150 тысяч рублей.

Псковской таможней возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет за незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия.