Происшествия

В убийстве великолучанина, тело которого нашли в клумбе, подозревается житель Новгородской области

Установлен подозреваемый в убийстве великолучанина, тело которого нашли в клумбе. ОБ этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Напомним, 15 июля в Великих Луках в цветочной клумбе на улице Новостроевская прохожий обнаружил труп мужчины 1989 года рождения. Полицейские установили, что гражданин скончался к множественных ранений в область шеи.

В настоящий момент у следствия есть подозреваемый. Им оказался житель Новгородской области 1994 года рождения.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются обстоятельства случившегося.