Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Некролог о Телеграме
Зачем сапогам полоска?
Как помыть машину бесплатно?
Нашествие Фотоконкурс
Программа Дней города Пскова
Дом от А до Я
100 тысяч рублей за второго ребенка
Про заграничную недвижимость депутатов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Что же будет с городом и с ними?
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё Происшествия 16.07.2019 10:338 Установлены несовершеннолетние вандалы, разгромившие парк в Острове 18.07.2019 18:510 Уголовный срок получит молодая великолучанка, обокравшая съемную квартиру 18.07.2019 17:070 В убийстве великолучанина, тело которого нашли в клумбе, подозревается житель Новгородской области 18.07.2019 14:580 В Пскове на улице Труда спасатели обезвредили артснаряд 18.07.2019 14:470 Более 200 старинных предметов пытался перевезти через Убылинку россиянин 18.07.2019 13:320 В Великих Луках обокрали организацию
 
 
 
Самое популярное 15.07.2019 13:4212 Псковская городская поликлиника просит откликнуться автора интерактива о походе на врачебный прием к губернатору 16.07.2019 13:5217 Михаил Ведерников поручил провести проверку в детской стоматологии и перинатальном центре в Пскове 16.07.2019 10:338 Установлены несовершеннолетние вандалы, разгромившие парк в Острове 16.07.2019 09:450 Мужчина получил множественные ожоги при пожаре на пилораме в Пскове 15.07.2019 15:193 Названы имена 17 лучших учителей Псковской области, которые получат федеральные и областные премии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Уголовный срок получит молодая великолучанка, обокравшая съемную квартиру

18.07.2019 18:51|ПсковКомментариев: 0

В Великолукский городской суд направлено уголовное дело по мошенничествам и кражам.

Следствием установлено, что в Великих Луках в период с августа по октябрь 2018 года у 65-летней пенсионерки незнакомая девушка снимала для проживания квартиру на улице Ботвина. А через несколько месяцев квартиросъемщица перестала выходить с хозяйкой на контакт. Пожилая женщина приехала в свою квартиру и обнаружила, что исчезли ее газовая плита, стиральная машина и холодильник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, причиненный ущерб составил более 28 тысяч рублей. По имеющимся данным, квартиросъемщица вывезла на машине со знакомым все это имущество и продала.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 25-летняя не работающая, ранее судимая за кражу местная жительница.

Как выяснилось, эта же молодая особа совершила еще ряд противоправных деяний. Так, в сентябре 2018 года она одолжила у своей 20-летней знакомой более 17 тысяч рублей. Через несколько недель великолучанка пришла к этой же знакомой в квартиру на набережной Лейтенанта Шмидта. И вновь просила дать денег, но подруга на сей раз отказала.

Тогда злоумышленница попросила ее дать ей свой телефон, чтобы позвонить. Она вышла на лестничную площадку и, используя чужой телефон, перевела с банковской карты подружки на свою карту более десяти тысяч рублей, после чего скрылась. А в конце октября 2018 года обвиняемая в квартире по улице Винатовского путем обмана и злоупотребления доверием похитила у своей 19-летней сестры еще девять тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 «Кража», пунктом «г» части 3 статьи 158 «Кража денег с банковской карты» Уголовного кодекса Российской Федерации, а также частью 2 статьи 159 «Мошенничество» и частью 1 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование уголовных дел завершено. И они направлены для дальнейшего разбирательства в Великолукский городской суд.

Теги: #великие луки #кража #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец покинул свой пост. Каких изменений вы ждете от нового руководства автобусного парка?
В опросе приняло участие 319 человек
18.07.2019, 20:140 Вице-губернатор приняла участие в открытии современного сушильного комплекса в Палкинском районе 18.07.2019, 20:000 Социальные предприятия будут получать господдержку 18.07.2019, 19:430 В Псковской области увеличилось производство полуфабрикатов 18.07.2019, 19:260 Псково-Изборский объединенный музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города на «культурную» субботу
18.07.2019, 19:120 Снижение инфляции в СЗФО в июне возобновилось 18.07.2019, 18:560 В Невельском районе иномарка сбила лося, пострадал водитель 18.07.2019, 18:510 Уголовный срок получит молодая великолучанка, обокравшая съемную квартиру 18.07.2019, 18:240 Государственная инспекция труда в Псковской области ищет сотрудников
18.07.2019, 18:000 Ливни возможны завтра в Псковской области 18.07.2019, 17:530 Премьерный показ диснеевского ремейка вызвал ажиотаж у зрителей Опочки 18.07.2019, 17:461 Автобус №11 попал в ДТП на Запсковье 18.07.2019, 17:430 Народное гулянье пройдет в День города в Сквере Дома офицеров
18.07.2019, 17:343 ПЛН-ТВ: Что за военные поют у Центрального рынка в Пскове? 18.07.2019, 17:260 В ветхих домах могут разрешить не устанавливать счетчики 18.07.2019, 17:180 Магазин «Mango» представит новую коллекцию одежды на День Города 18.07.2019, 17:130 Псковские партийцы организовали акцию «Память в наших сердцах»
18.07.2019, 17:070 В убийстве великолучанина, тело которого нашли в клумбе, подозревается житель Новгородской области 18.07.2019, 17:050 «Тихие сеансы» могут войти в практику областной киносети 18.07.2019, 16:570 ЖКХ Пскова должно подготовиться к отопительному сезону до 13 сентября 18.07.2019, 16:502 Сопредседатель «Гражданского контроля»: Избирательные участки для голосования питерских дачников в Псковской области - шаг вперед
18.07.2019, 16:490 По приглашению губернатора в регионе работает комиссия министерства здравоохранения РФ 18.07.2019, 16:450 Псковские росгвардейцы приняли участие во всероссийской акции «Безопасность детства-2019» 18.07.2019, 16:425 Некролог о Телеграме 18.07.2019, 16:170 Первый Псковский международный фестиваль колокольного звона пройдет 23-24 июля во славу равноапостольной княгини Ольги
18.07.2019, 16:080 В Псковском филиале Академии ФСИН состоялся выпуск специалистов факультета подготовки государственных и муниципальных служащих 18.07.2019, 15:570 Об имущественных налогах и способах их оплаты рассказали налоговики жителям Логозовской волости Псковского района 18.07.2019, 15:550 Врио ректора ПсковГУ перечислила основные качества соискателя, значимые для работодателя 18.07.2019, 15:410 В Поганкиных палатах в ходе реставрации обнаружены росписи и старинный дымоход
18.07.2019, 15:280 ПЛН-ТВ: С 21.00 - не продаем? 18.07.2019, 15:253 Обновленную панель использует АО «Строительная фирма ДСК» в строительстве жилого комплекса «Smart» 18.07.2019, 15:191 Все муниципальные школы и детские сады Пскова готовы к приему тепла 18.07.2019, 15:056 Завод «Титан-Полимер» совместно с ПсковГУ планирует создать научно-образовательный центр
18.07.2019, 15:010 Выставку «Валаамские старцы. Графика Юрия Люкшина» открывают сегодня в «Михайловском» 18.07.2019, 14:580 В Пскове на улице Труда спасатели обезвредили артснаряд 18.07.2019, 14:581 Госдума приняла закон о шпионских гаджетах 18.07.2019, 14:490 Штраф за неоплату проезда по платной трассе может составить до 10 тысяч рублей
18.07.2019, 14:470 Более 200 старинных предметов пытался перевезти через Убылинку россиянин 18.07.2019, 14:421 Новую спортивную площадку и ремонт двора в Черехе оценили губернатор региона и глава Псковского района 18.07.2019, 14:370 На форуме «Без Границ» в Себежском районе начался диалог с лидерами региона 18.07.2019, 14:280 Россию ждут природные аномалии
18.07.2019, 13:560 Заместитель прокурора области организует личный прием граждан в Дно 18.07.2019, 13:481 Вопрос об отмене роуминга с Беларусью может быть решен в сентябре 18.07.2019, 13:370 На дегустацию йогуртов, творожных паст и других продуктов «Прасковьи Молочковой» приглашают завтра псковичей 18.07.2019, 13:350 Джаз-квартет «Четверг» выступит завтра в клубе T.I.R.
18.07.2019, 13:320 В Великих Луках обокрали организацию 18.07.2019, 13:3110 Очередь детей ясельного возраста в детские сады Пскова полностью закроют к 2024 году 18.07.2019, 13:180 Александр Котов, Елена Бибикова и Лидия Драгунова принимают участие в пленарном заседании VI форума регионов России и Беларуси 18.07.2019, 13:111 В Пенсионном фонде рассказали о преимуществах статуса предпенсионера
18.07.2019, 13:100 В Себежском районе проходит 3-й день межрегионального молодежного форума «Без Границ». ФОТО 18.07.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 18.07.2019, 12:380 В Бежаницком районе местный житель осужден за угрозу убийством 18.07.2019, 12:291 Новые топ-модели появятся на сцене Октябрьской площади в День города
18.07.2019, 12:230 До 20 лет грозит великолучанину за контрабанду почти 100 кг наркотиков 18.07.2019, 12:215 Карта падения кирпичей 18.07.2019, 12:181 «Сообразим на троих»: Деградация политического процесса 18.07.2019, 12:070 В Госдуме предложили блокировать ресурсы по продаже алкоголя в ночное время
18.07.2019, 12:054 Артему Милушкину предъявлено новое обвинение 18.07.2019, 11:550 Ян Лузин: Жилой комплекс «Smart» - это проект комплексного освоения территории на Запсковье 18.07.2019, 11:550 Интерактивный праздник для детей пройдет в сквере на Четырех углах в воскресенье 18.07.2019, 11:420 Атмосферные концерты под открытым небом состоятся в июле и августе
18.07.2019, 11:312 Общественные пространства и дворы реконструируют в рамках партпроекта «Городская среда» в Псковской области 18.07.2019, 11:170 Известный телеведущий призвал помочь Порховской благотворительной организации «Росток» 18.07.2019, 11:081 Псковский Росреестр: Как поставить или снять с кадастрового учета объект капитального строительства 18.07.2019, 11:010 Ученые нашли связь между телевизором и депрессией
18.07.2019, 10:590 Спикер витебского парламента: Наши предприятия заинтересованы в развитии торговых отношений с Псковской областью 18.07.2019, 10:270 75% россиян рассказали, что участвуют в благотворительности 18.07.2019, 10:210 Псковским пенсионерам рассказали о сладкой эпидемии 21 века 18.07.2019, 10:070 В Пскове пройдут Девятые Василевские чтения
18.07.2019, 09:570 Детский сад на 140 мест построит за свой счет ГК «ЛУГ» в жилом квартале «Smart» 18.07.2019, 09:406 «Говорящие переходы» появились на улицах Пскова 18.07.2019, 09:250 Новгородский суд арестовал начальника регионального УГИБДД по делу о коррупции 18.07.2019, 09:210 Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Дновском районе
18.07.2019, 09:201 Отделение ПФР по Псковской области информирует о том, какие нетрудовые периоды входят в страховой стаж 18.07.2019, 09:040 Квартира горела на Народной в Пскове из-за поджога 18.07.2019, 09:030 Если нет времени готовить: 5 готовых блюд от «Деревня Соловьи» 18.07.2019, 08:570 Интерактив: Может, стоит отказаться от старой «схемы» движения автобусов во время праздников?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.