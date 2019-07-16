Происшествия

Уголовный срок получит молодая великолучанка, обокравшая съемную квартиру

В Великолукский городской суд направлено уголовное дело по мошенничествам и кражам.

Следствием установлено, что в Великих Луках в период с августа по октябрь 2018 года у 65-летней пенсионерки незнакомая девушка снимала для проживания квартиру на улице Ботвина. А через несколько месяцев квартиросъемщица перестала выходить с хозяйкой на контакт. Пожилая женщина приехала в свою квартиру и обнаружила, что исчезли ее газовая плита, стиральная машина и холодильник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, причиненный ущерб составил более 28 тысяч рублей. По имеющимся данным, квартиросъемщица вывезла на машине со знакомым все это имущество и продала.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 25-летняя не работающая, ранее судимая за кражу местная жительница.

Как выяснилось, эта же молодая особа совершила еще ряд противоправных деяний. Так, в сентябре 2018 года она одолжила у своей 20-летней знакомой более 17 тысяч рублей. Через несколько недель великолучанка пришла к этой же знакомой в квартиру на набережной Лейтенанта Шмидта. И вновь просила дать денег, но подруга на сей раз отказала.

Тогда злоумышленница попросила ее дать ей свой телефон, чтобы позвонить. Она вышла на лестничную площадку и, используя чужой телефон, перевела с банковской карты подружки на свою карту более десяти тысяч рублей, после чего скрылась. А в конце октября 2018 года обвиняемая в квартире по улице Винатовского путем обмана и злоупотребления доверием похитила у своей 19-летней сестры еще девять тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 «Кража», пунктом «г» части 3 статьи 158 «Кража денег с банковской карты» Уголовного кодекса Российской Федерации, а также частью 2 статьи 159 «Мошенничество» и частью 1 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время расследование уголовных дел завершено. И они направлены для дальнейшего разбирательства в Великолукский городской суд.