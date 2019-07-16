Происшествия

В администрации городского поселения «Печоры» выявлены нарушения в сфере противодействия коррупции

Прокуратура Печорского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в администрации городского поселения «Печоры» в установленном порядке не принят муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и сроки применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

В этой связи прокурором района в адрес главы администрации ГП «Печоры» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, администрацией городского поселения разработан проект нормативного правового акта, устанавливающего порядок и сроки применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Заместитель руководителя администрации ГП «Печоры» привлечен к дисциплинарной ответственности.